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Телеведущий Владимир Познер попал в больницу

Mash: у журналиста и телеведущего Познера нашли злокачественную эпителиому кожи

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Tatiana Gomozova/Reuters

Телеведущий Владимир Познер попал в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, журналисту диагностировали злокачественную эпителиому кожи.

В прошлом месяце 90-летний телеведущий обратился к медикам с жалобами на самочувствие. Его положили в палату и провели курс химиотерапии, не менее суток Познер провел под капельницами. Сейчас он наблюдается у онколога.

По словам самого телеведущего, впервые у него нашли онкологическое заболевание в 59 лет во время жизни в Нью-Йорке — рак простаты. Тогда его успешно прооперировали. В 80 лет у Познера диагностировали рак кишечника.

До этого певец Анатолий Цой признавался, что ему сделали операцию. Артист не стал раскрывать подробности хирургического вмешательства. Певец уточнял, что очень быстро восстанавливается, поэтому он уже вышел на работу. Он поблагодарил поклонников за поддержку и переживания.

Ранее в Москве госпитализировали 48-летнего актера Михаила Руденко, сыгравшего одного из врачей в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова.

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