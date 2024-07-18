Телеведущий Владимир Познер попал в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, журналисту диагностировали злокачественную эпителиому кожи.

В прошлом месяце 90-летний телеведущий обратился к медикам с жалобами на самочувствие. Его положили в палату и провели курс химиотерапии, не менее суток Познер провел под капельницами. Сейчас он наблюдается у онколога.

По словам самого телеведущего, впервые у него нашли онкологическое заболевание в 59 лет во время жизни в Нью-Йорке — рак простаты. Тогда его успешно прооперировали. В 80 лет у Познера диагностировали рак кишечника.

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