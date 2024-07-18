На севере Израиля обнаружили двухтысячелетнее кольцо

Управление древностей Израиля сообщило о том, что на севере страны подросток нашел 1800-летнее кольцо. Это сообщение передает ТАСС.

Находка была сделана в окрестностях горы Кармель неподалеку от развалин древней каменоломни 13-летним Яиром Уайтсоном во время прогулки с отцом.

«Когда мы гуляли, я заметил небольшой зеленый предмет и поднял его. Он был покрыт ржавчиной, и сначала я подумал, что это просто ржавая гайка. Я думал нагреть его, но потом, к счастью, понял, что это кольцо», — рассказал мальчик.

Вскоре Уайтсон обнаружил, что на кольце есть изображение. После того, как кольцо было передано профессиональным археологам, те пришли к выводу, что на нем изображена обнаженная римская богиня Минерва, заимствованная греческая богиня мудрости Афина. Кольцо, которое, вероятно, принадлежало девочке или женщине и было отлито из бронзы во II-III веке нашей эры, будет выставлено в кампусе Управления древностей Израиля в Иерусалиме.

До этого в Иудейской пустыне обнаружили четыре 1900-летние монеты.

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