Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На телеведущую Алену Водонаеву подали в суд

КП: в суд Москвы поступил иск против Алены Водонаевой на 740 тыс. рублей

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Арбитражный суд города Москвы поступил иск к телеведущей Алене Водонаевой на сумму 740 тыс. рублей. Об этом сообщает издание kp.ru.

Инициатором судебного разбирательства с блогершей стала женщина по имени Камилла Амиргазина. Она, отмечает издание, занимается фотосъемкой и работает мастером маникюра. Причина иска неизвестна. Сама Водонаева пока не комментировала появившуюся информацию.

В мае Водонаева пристыдила футболиста Павла Мамаева из-за нового иска к бывшей жене. Она заявляла, что тем самым спортсмен «позориться».

В феврале телеведущая подала иск в Таганский районный суд города Москвы на блогера Андрея Петрова, сейчас известного как Милана Петрова. Речь шла об иске о защите чести, достоинства, деловой репутации.

Водонаева потребовала через суд взыскать с Петрова компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей, а также удалить и опровергнуть свои публикации. Как отметил блогер в Telegram-канале, речь идет о посте, в котором он назвал ее «кремлевской проституткой».

Ранее против Ивлеевой возбудили дело за неуплату налогов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами