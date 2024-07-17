На телеведущую Алену Водонаеву подали в суд

В Арбитражный суд города Москвы поступил иск к телеведущей Алене Водонаевой на сумму 740 тыс. рублей. Об этом сообщает издание kp.ru.

Инициатором судебного разбирательства с блогершей стала женщина по имени Камилла Амиргазина. Она, отмечает издание, занимается фотосъемкой и работает мастером маникюра. Причина иска неизвестна. Сама Водонаева пока не комментировала появившуюся информацию.

В мае Водонаева пристыдила футболиста Павла Мамаева из-за нового иска к бывшей жене. Она заявляла, что тем самым спортсмен «позориться».

В феврале телеведущая подала иск в Таганский районный суд города Москвы на блогера Андрея Петрова, сейчас известного как Милана Петрова. Речь шла об иске о защите чести, достоинства, деловой репутации.

Водонаева потребовала через суд взыскать с Петрова компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей, а также удалить и опровергнуть свои публикации. Как отметил блогер в Telegram-канале, речь идет о посте, в котором он назвал ее «кремлевской проституткой».

Ранее против Ивлеевой возбудили дело за неуплату налогов.