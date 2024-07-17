Против Ивлеевой возбудили дело за неуплату налогов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) возбудила исполнительное производство против блогерши Насти Ивлеевой за неуплату налогов на сумму свыше 11,3 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

С Ивлеевой планируют взыскать всего 11 352 875 рублей. Приставы начали дело против блогерши 27 июня.

Недавно стало известно, что Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 20,9 млн рублей. Ведомство направило оповещение в банки о приостановке операций по ее счетам.

По данным Life со ссылкой на Shot, знаменитость не расплачивалась с налоговой на протяжении трех месяцев. Она игнорировала требования ФНС об оплате долга.

О многомиллионных долгах бывшей ведущей «Орла и решки» стало известно еще в конце мая. Тогда Telegram-канал Baza отмечал, что общая сумма долга знаменитости составляет 11 217 613 рублей. На тот момент ей были предъявлены уже два штрафа за неуплату налоговых отчислений.

В апреле 2024 года сообщалось, что Ивлеева заработала более 93 млн рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Выручка ООО «Коленки пчелы», 45% акций которой принадлежит Насте Ивлеевой, за 2023 год составила около 2,8 млрд рублей. А чистая прибыль — 93 млн 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2022 год.

Ранее Прилучный заявил, что его счета заблокировали по ошибке ФНС.