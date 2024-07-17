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Прилучный потребовал от ФНС снять аресты с его счетов

Mash: актер Павел Прилучный посетил налоговую после блокировки трех счетов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Прилучный лично посетил отделение Федеральной налоговой службы (ФНС) после того, как его счета заблокировали по решению ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда «Мажора» объяснил налоговикам, что не смог вовремя сдать декларацию о доходах, поскольку был занят на работе. Он признался, что забыл предоставить данные ФНС.

Во время своего визита Прилучный также сфотографировался с сотрудниками ведомства. Telegram-канал публикует совместный снимок актера со специалистом.

До этого сообщалось, что актер не может воспользоваться счетами в трех банках, которые привязаны к его ИП. Их заблокировали, потому что Прилучный не предоставил вовремя финансовую отчетность о своей деятельности ФНС. Он должен был сделать это до 3 июля.

В конце мая сообщалось, что Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали делиться подробностями дела, так как оно касается несовершеннолетних.

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