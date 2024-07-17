Актер «Аритмии» попал в больницу

В Москве госпитализировали 48-летнего актера Михаила Руденко, сыгравшего одного из врачей в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова. Об этом сообщает издание «Пятый канал».

Руденко попал в больницу минувшей ночью, после того как пожаловался врачам на боль в глазу. Причиной недомогания, заявил изданию источник, стало то, что актер ударился, получив ушиб глаза. Других деталей о госпитализации актера нет.

Актер Михаил Руденко окончил екатеринбургский театральный институт. Он сотрудничает с Doc. и театром Романа Виктюка. В фильмографии актера почти 30 проектов, среди которых «Аритмия», «Глухарь Продолжение», «Куприн. Яма», «Дубровский», «Манюня: Приключения в Москве» и другие.

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