Смольянинов об инциденте в Берлине: «Добро должно быть с кулаками»

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) записал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение к фанатам, в котором поблагодарил их за поддержку после случая с российским фанатом в Берлине.

«Как много слов поддержки приходит в связи со вчерашним инцидентом, который по большому счету выеденного яйца не стоит. Я сорвался, но не жалею об этом. Считаю, что добро должно быть с кулаками, а зло должно быть наказано», — заявил артист.

Он также опубликовал скриншоты сообщений от поклонников, в которых те высказывали слова поддержки и советовали «не вестись на провокаторов».

15 июля стало известно, что Смольянинов едва не подрался с россиянином в Берлине. К актеру подошел фанат перед матчем между сборными Испании и Англии в финале Евро-2024. Россиянин начал нелестно высказываться против артиста, а тот несколько раз ответил ему. В один момент Смольянинов вспылил и попытался накинуться на кричащего болельщика, однако его удержали несколько человек, среди которых был известный спортивный блогер и футболист Красава (настоящее имя — Евгений Савин).

Минюст внес Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае текущего года его имя было включено в список террористов и экстремистов.

Ранее имя основателя «Митьков» исчезло со стенда в петербургском «Манеже».