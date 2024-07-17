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ФНС заблокировала счета Павла Прилучного

SHOT: cчета актера Прилучного заблокированы из-за непредставленной декларации

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Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актера Павла Прилучного. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что теперь звезда «Мажора» не может воспользоваться счетами в трех банках, привязанных к его ИП. Причиной решения ФНС стало то, что актер не смог вовремя предоставить ведомству финансовую отчетность о своей деятельности. Он должен был сделать это до 3 июля. Telegram-канал не исключает, что артист мог попросту забыть представить декларацию.

В конце мая сообщалось, что Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали делиться подробностями дела, так как оно касается несовершеннолетних.

1 ноября 2023 года Муцениеце впервые подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

Ранее долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое.

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