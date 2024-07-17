ФНС заблокировала счета Павла Прилучного

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актера Павла Прилучного. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что теперь звезда «Мажора» не может воспользоваться счетами в трех банках, привязанных к его ИП. Причиной решения ФНС стало то, что актер не смог вовремя предоставить ведомству финансовую отчетность о своей деятельности. Он должен был сделать это до 3 июля. Telegram-канал не исключает, что артист мог попросту забыть представить декларацию.

В конце мая сообщалось, что Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали делиться подробностями дела, так как оно касается несовершеннолетних.

1 ноября 2023 года Муцениеце впервые подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

Ранее долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое.