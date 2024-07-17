Скончалась известная 10-летняя тиктокерша

Популярная канадская тиктокерша Белла Томпсон, известная в социальных сетях как Bella Brave, ушла из жизни в возрасте десяти лет. Об этом сообщила ее мать Кайла в TikTok.

«Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота. Белла мирно ушла в наших объятиях», — написано в публикации, к которой приложено видео танцующей Беллы.

11 июля девочка попала в реанимацию в связи с легочной инфекцией, и врачи ввели ее в медикаментозную кому, рассказала People Кайла.

Перед этим стало известно, что у ребенка мог развиться облитерирующий бронхиолит из-за инфекции в легких. Мать девочки говорила, что в какой-то момент дочери, которая в это время находилась в больнице, стало намного хуже, она даже начала бредить.

Белла Томпсон родилась с тяжелым комбинированным иммунодефицитом и болезнью Гиршпрунга, которая поражает кишечник. На ее страницу в TikTok подписано более 7 млн пользователей. Мать Томсон публиковала на этой странице видео о лечении ребенка и ее повседневной жизни.

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