Рэпер из Лос-Анджелеса станет хедлайнером одной из сцен пикника «Афиши»

На пикнике «Афиши» откроют новую, пятую сцену, которая будет носить название краудфандинговой экосистемы и партнера фестиваля Planeta.ru. Список выступающих на музыкальном фестивале пополнили более 20 артистов. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Одним из хедлайнеров пятой сцены станет рэпер из Лос-Анджелеса Азизи Гибсон, известный тем, что смешивает классический олдскульный хип-хоп с трэпом, роком и нью-металом. Свой сет артист отыграет 4 августа.

Накануне, 3 августа, перед зрителями выступит Дэвид Браун и американский коллектив Brazzaville.

Хедлайнером сцены также станет петербургская рок-группа «Аффинаж», которая выступит 3 августа.

Также в этот день на сцене фестиваля в столице появятся певец Петр Налич, группа «Ундервуд», исполнители Untone Chernov, Рушана и другие.

Российский рэп и хип-хоп-исполнитель Loc-Dog выступит в Москве 4 августа. В этот же день здесь на сцену выйдут Мальбэк, «Лауд», Коста Лакоста, дарк-R'n'B-проект NXN и Егор Сесарев.

Сокуратором сцены выступил арт-отдел столичного клуба «16 тонн».

Помимо уже объявленных ранее музыкантов, в столице 4 августа выступят Qascad, Lay-Far Orchestra и Антоха МС.

В Санкт-Петербурге 13 августа на сцене появятся джаз-фьюжен-бенд Dizzy Dutch Duck и проект Романа Парыгина «Радар», 14 августа — «Лауд» и танцевальный дуэт Saint City Lovers, выступление с которыми разделят R'n'B-певица Луни Ана и саксофонист Алексей Орехов.

Напомним, пикник «Афиши» пройдет 3 и 4 августа на территории СК «Лужники» в Москве, а также 10 и 11 августа на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова в Санкт-Петербурге.

Фестиваль организован при поддержке генерального партнера — Сбера.

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