Суд прекратил дело Киркорова против Жигаловой

Замоскворецкий суд Москвы утвердил мировое соглашение между Филиппом Киркоровым и журналисткой Аленой Жигаловой. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что исполнитель отказался от исковых требований к Жигаловой. Суд прекратил производство по иску в той части, что касается журналистки.

До этого адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказывал «Газете.Ru», что певец согласился на мировое соглашение с Жигаловой после того, как блогерша извинилась перед артистом. Она согласилась, что в опубликованным на ее каналах интервью с певицей Любовью Успенской содержится информация, которая «порочит честь, достоинство и деловую репутацию» Киркорова.

Поводом для иска стало интервью Успенской блогеру и журналисту Алене Жигаловой, опубликованное под названием «Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз».

Киркоров требовал суд обязать Жигалову удалить видео со своих каналов на YouTube, в «Дзене» и во «ВКонтакте» и опровергнуть информацию оттуда. В рамках иска исполнитель также хочет взыскать уже с Успенской 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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