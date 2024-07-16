Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд прекратил дело Киркорова против Жигаловой

Суд утвердил мировое соглашение Киркорова с Жигаловой из-за интервью с Успенской

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы утвердил мировое соглашение между Филиппом Киркоровым и журналисткой Аленой Жигаловой. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что исполнитель отказался от исковых требований к Жигаловой. Суд прекратил производство по иску в той части, что касается журналистки.

До этого адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказывал «Газете.Ru», что певец согласился на мировое соглашение с Жигаловой после того, как блогерша извинилась перед артистом. Она согласилась, что в опубликованным на ее каналах интервью с певицей Любовью Успенской содержится информация, которая «порочит честь, достоинство и деловую репутацию» Киркорова.

Поводом для иска стало интервью Успенской блогеру и журналисту Алене Жигаловой, опубликованное под названием «Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз».

Киркоров требовал суд обязать Жигалову удалить видео со своих каналов на YouTube, в «Дзене» и во «ВКонтакте» и опровергнуть информацию оттуда. В рамках иска исполнитель также хочет взыскать уже с Успенской 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами