Глюк'oZа о детстве: «Много чего нехорошего прошла в жизни»

Певица Глюк'oZа (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) рассказала, чем ее детство отличается от того, что переживают ее наследники. Своим мнением исполнительница поделилась с «Газетой.Ru».

«Мое детство, конечно, в этом плане было более свободным. Думаю, что это плохо, потому что я росла на улице и много чего нехорошего прошло через мою жизнь. Но у каждого своя судьба», — заявила она.

По словам Чистяковой-Ионовой, как мать она старается не запрещать своим детям что-либо делать, но приводит аргументы, делится опытом в случае разногласий.

«Я стараюсь сохранять с ними контакт, чтобы у нас был диалог, а дети имели возможность выбирать», — рассказала артистка.

Она добавила, что вспоминает о своем детском опыте при воспитании детей и учится на ошибках прошлого.

«Конечно, в нас заложены определенные гены воспитания от наших родителей, это как-то влияет. Но, на мой взгляд, это влияет в позитивную сторону, потому что не хочется повторять ошибки. Ты вспоминаешь про опыт, как твои родители находили к тебе подход, особенно в сложное подростковое время, — и понимаешь, что тебе тоже обязательно нужно этим воспользоваться», — добавила исполнительница.

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