Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глюк'oZа о детстве: «Много чего нехорошего прошла в жизни»

Певица Глюк'oZа призналась, что выросла на улице

close
100%
glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Глюк'oZа (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) рассказала, чем ее детство отличается от того, что переживают ее наследники. Своим мнением исполнительница поделилась с «Газетой.Ru».

«Мое детство, конечно, в этом плане было более свободным. Думаю, что это плохо, потому что я росла на улице и много чего нехорошего прошло через мою жизнь. Но у каждого своя судьба», — заявила она.

По словам Чистяковой-Ионовой, как мать она старается не запрещать своим детям что-либо делать, но приводит аргументы, делится опытом в случае разногласий.

«Я стараюсь сохранять с ними контакт, чтобы у нас был диалог, а дети имели возможность выбирать», — рассказала артистка.

Она добавила, что вспоминает о своем детском опыте при воспитании детей и учится на ошибках прошлого.

«Конечно, в нас заложены определенные гены воспитания от наших родителей, это как-то влияет. Но, на мой взгляд, это влияет в позитивную сторону, потому что не хочется повторять ошибки. Ты вспоминаешь про опыт, как твои родители находили к тебе подход, особенно в сложное подростковое время, — и понимаешь, что тебе тоже обязательно нужно этим воспользоваться», — добавила исполнительница.

Полное интервью с Глюк'oZа читайте здесь.

Ранее Глюк'oZа рассказала, как относится к творчеству дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами