Лучшие диалоги в российском кино отметят специальной премией

Вторая церемония награждения премией «Диалоги в кино» состоится в московском Театре Ермоловой 28 ноября. Об этом на фестивале нового российского кино «Горький fest» сообщили организаторы награды.

Идея создания кинематографической премии за лучшие диалоги в кино принадлежит продюсеру, директору Института кино НИУ ВШЭ Александру Акопову и писателю, сценаристу Александру Цыпкину.

Первая церемония награждения прошла в ноябре прошлого года.

Претендовать на получение премии могут отечественные полнометражные и короткометражные фильмы и сериалы, выходившие в прокат или на онлайн-платформах с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года.

В жюри премии вошли музыкант Диана Арбенина, психотерапевт, коуч, профессор Алексей Ситников, писатель Евгений Водолазкин, актриса и телеведущая Сати Спивакова, а также директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.

В совет премии помимо ее учредителей и председателя отборочной комиссии, кинокритика Егора Москвитина пригласили продюсеров Вадима Горяинова и Александра Ремизова, первого главреда журнала Vogue Russia Алену Долецкую, а также народных артистов РФ Олега Меньшикова и Константина Хабенского.

«Выражаясь языком кинематографистов мы решились на второй сезон. Не имеем права его не сделать лучше, чем первый, иначе, как мы можем иметь наглость сами кого-то награждать. Отдельная благодарность членам нашего нового жюри и Президентскому фонду культурных инициатив за то, что поддержали нас в этом году», — заявил Александр Цыпкин.

По словам Александра Акопова, проект получил продолжение в этом году, поскольку первый выпуск прошлой осенью подтвердил актуальность основной цели премии.

«Мы хотим, чтобы мир профессии сценариста стал понятен, открыт широкому кругу творческой общественности и зрителям, а дискуссии вокруг номинантов и лауреатов способствовали углублению нашего понимания актуальной современной драматургии», — пояснил он.

Подать заявку на премию смогут правообладатели фильмов и сериалов на с 1 августа по 1 ноября.

Председателем отборочной комиссии стал кинокритик Егор Москвитин, режиссером премии — Талгат Баталов.

В этом году «Диалоги в кино» получили грант на проведение церемонии от Президентского фонда культурных инициатив.