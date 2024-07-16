На бульварах Москвы покажут оперетту и цирковые выступления

В столице стартовал фестиваль «Театральный бульвар», во время которого состоится показ сотен постановок с участием тысячи артистов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Накануне в городе прошли первые мероприятия фестиваля. На Сретенском бульваре открылась выставка двух театральных вузов — ГИТИСа и Школы-студии МХАТ. На Страстном бульваре начала работу мастерская семейного театра «Клумба из тумбы». На Чистопрудном --открылся экспериментальный театр.

На время фестиваля улицы города превратятся в театральные подмостки.

Так, Цветной бульвар превратится в пространство цирка. По вечерам там будут выступать цирковые артисты и уличные театральные коллективы, клоуны и мимы. 21 июля свой спектакль покажет театр «Уголок дедушки Дурова».

На Тверском бульваре можно будет услышать хиты классической и советской оперетты. Здесь же солистка балета Московского театра оперетты Евгения Тюминкина проведет танцевальные мастер-классы.

На Пушкинской площади в выходные откроется музыкальная сцена, на которой выступят оперные певцы и театральные звезды в сопровождении оркестра. Днем 20 июля здесь покажут постановку «Шесть чувств», а в 19:30 состоится концерт, на котором представят произведения русских и зарубежных композиторов.

В воскресенье на этой площадке выступят актеры Московского драматического театра «Сфера» с поэтическими чтениями, посвященными 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Затем Московский новый драматический театр представит спектакль «Он победил время и пространство». После этого выступит Большой симфонический оркестр под управлением Алексея Соболева, а вечером зрители смогут посмотреть концертную версию оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» в постановке Алексея Франдетти.

В амфитеатре «Яма» на Покровском бульваре будет работать главная сцена фестиваля. 20 и 21 июля москвичи и гости столицы смогут посетить спектакли ведущих театров и выступления артистов.

Актриса Елена Захарова представит моноспектакль «Женская судьба в произведения классика», артисты Московского театра «Мастерская Петра Фоменко» — «Послушайте!» по мотивам произведений Владимира Маяковского, Дарья Мороз — «Фриду», а Евгений Князев — «Дом из стихов».

Фестиваль продлится до 11 августа.