Сурков рассказал, как родился совместный с «Агатой Кристи» проект «Полуострова»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в большом интервью проекту «Сноб» рассказал, как в 2000-х родился совместный с фронтменом группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым проект «Полуострова». По словам политика, первую песню он написал, будучи участником самодеятельной группы.

«Написал песню. «Не говори» называется. Но мне не нравилось, как она получается в нашем исполнении. Попросил друга Костю сделать аранжировку. А он попросил друга Витю. А он попросил друга Вадима. Из «Агаты Кристи». Вадим Самойлов чрезвычайно талантлив. Он из моей незатейливой заготовки сотворил нечто очень высокого класса. И мы с ним решили продолжить», — рассказал Сурков.

Он добавил, что коммерческих целей у проекта не было. «Есть вещи, которые делаешь просто потому, что делаешь. Потому что радует», подчеркнул политик.

«Полуострова» — сольный альбом Вадима Самойлова в соавторстве Владислава Суркова, записанный в 2003 году. В 2006 году вышел второй сольный проект лидера «Агаты Кристи» — «Полуострова 2».

В июле Самойлов рассказал о поездках в Донбасс. По словам музыканта, от них у него двоякое ощущение. Из-за трагедий, сопутствующих успехам, прежде всего, приходится сильно сопереживать, отметил он.

Музыкантам, не определившимся с позицией по специальной военной операции России на Украине, фронтмен «Агаты Кристи» посоветовал побывать в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Самойлов посвятит новые песни событиям в Донбассе.