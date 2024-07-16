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Жигалова извинилась перед Киркоровым из-за интервью с Успенской

Певец Киркоров согласился на мировое соглашение с Жигаловой после извинений

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров обсудит мировое соглашение с журналисткой Аленой Жигаловой на судебном заседании, которое пройдет 16 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщил защитник артиста Александр Добровинский.

«Алена принесла свои извинения за то, что выпустила в эфир интервью с Любой Успенской, в котором та наговорила всяких несуразностей в адрес Филиппа. Алена Жигалова согласна с Филиппом Киркоровым, что распространенные в отношении него сведения, содержащиеся в видеоматериале под названием «Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз», порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, а также носят оскорбительный характер», — заявил адвокат.

Добровинский уточнил, что Киркоров отказывается от исковых требований к Жигаловой после извинений от журналистки.

В июне стало известно, что Замоскворецкий районный суд Москвы начал рассмотрение искового заявления народного артиста России Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства и деловой репутации к певице Любови Успенской.

Поводом для иска стало интервью Успенской с Аленой Жигаловой. Киркоров требует обязать журналистку удалить видео со своих каналов на YouTube, в «Дзене» и «ВКонтакте» и обязать ее опровергнуть указанную в ролике информацию. Также артист потребовал взыскания с Успенской компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей.

Ранее певица Бьянка подала в суд на российское подразделение ушедшего Sony Music.

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