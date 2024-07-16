Ведущую ТНТ Music избил знакомый на детской площадке

Диджея, телеведущую ТНТ Music Владу Голдберг избил знакомый на детской площадке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 33-летняя женщина уже сняла побои и написала заявление в полицию. Причиной инцидента, по данным канала, стала ссора между двумя знакомыми. Приятель Голдберг Владимир подъехал к ее дому, чтобы пообщаться, однако беседа вылилась в конфликт с рукоприкладством. В итоге Голдберг получила ушибы на носу и ссадины на руке.

Знакомый Голдберг работает администратором бизнес-зала в аэропорту «Домодедово». Ему 24 года. До этого молодой человек не привлекался. Mash подчеркивает, что из-за случившегося против Владимира могут возбудить уголовное дело.

10 июля сообщалось, что в Новой Москве толпа местных жителей набросилась на байкера, который с громким звуком ездил под окнами жилых домов глубокой ночью.

На снятом очевидцами видео видна потасовка с участием около 20 человек. Одного из участников повалили на землю. Пострадавший от жителей дома байкер заявил, что приобрел мотоцикл только два дня назад.

Ранее певица Бьянка подала в суд на российское подразделение ушедшего Sony Music.