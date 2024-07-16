Звезда «Зачарованных» согласилась на развод за день до своей кончины

Актриса Шеннен Доэрти, известная по сериалам «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», подписала документы о расторжении брака всего за день до своей кончины. Об этом сообщает издание People.

Ее супруг, фотограф Курт Исваринко поставил свою подпись на документах 13 июля — в день, когда знаменитости не стало. Сообщается, что экс-супруги согласились на развод «по умолчанию или без оспаривания».

О том, что актриса подала на развод с Исваринко, стало известно в апреле 2023 года. Тогда артистка обвинила мужа в измене во время их 12-летнего брака, однако мужчина все отрицал. Звезда рассказывала, что узнала о неверности супруга перед операцией по удалению опухоли из мозга.

«Я чувствовала себя такой преданной и нелюбимой тем, с кем была 14 лет. Тем, кого любила всем сердцем», — рассказывала Доэрти.

Шеннен Доэрти боролась с онкологией с 2015 года. Сначала у актрисы диагностировали рак груди. После мастэктомии и курсов химиотерапии звезда сообщила о ремиссии, однако в феврале 2020-го у Доэрти диагностировали рак молочных желез четвертой стадии.

Ранее Нюша призналась, что занимается самосовершенствованием после развода.