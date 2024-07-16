Народный артист РФ пригласил жителей и гостей Москвы на фестиваль «Театральный бульвар»

Народный артист России, депутат Московской Городской Думы Евгений Герасимов пригласил жителей и гостей Москвы на мероприятия, которые проходят в рамках фестиваля «Театральный бульвар. Об этом сообщает «Москва 24».

«Москва всегда была и остается городом возможностей, открывающим двери культуры и искусства для каждого, и этот фестиваль — яркое тому подтверждение. Приглашаю вас его посетить и насладиться красотой мира театрального искусства», — сказал он.

Постановки будут показывать до 11 августа. Их представят в центре столицы — на Тверском, Страстном, Цветном, Сретенском и Чистопрудном бульварах. Помимо этого, площадками станут Пушкинская площадь и амфитеатр «Яма», расположенный на Покровском бульваре.

В пресс-службе фестиваля «Газете.Ru» сообщали, что на бульвары Москвы со своими спектаклями выйдут труппы легендарных театров страны: «Современник», «Ленком Марка Захарова», «Мастерская Петра Фоменко», Театр на Малой Бронной и другие. Фестивальные площадки будут работать ежедневно: с понедельника по пятницу с 17:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 17:00 до 21:00. В будние дни будут проходить открытые репетиции, мастер-классы и творческие лаборатории, по выходным — спектакли.

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