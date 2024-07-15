Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

50 Cent отфотошопил обложку своего альбома, приклеив лицо Трампа

Рэпер 50 Cent приклеил лицо Трампа на обложку своего альбома после покушения

close
100%
loga1o/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер 50 Cent отредактировал обложку своего альбома «Get Rich or Die Tryin», приклеив лицо экс-президента США Дональда Трампа к своему телу. Об этом сообщает Page Six.

На обновленной обложке лицо Трампа прифотошоплено к оголенному телу рэпера. Изображение сделано так, будто герой стоит за стеклом, пробитым пулей.

Музыкант показал обложку во время субботнего концерта в Бостоне, когда исполнял песню «Many Men». Тем самым рэпер отреагировал на произошедшее накануне покушение на американского политика. Cаму композицию 50 Cent написал после того, как сам пережил подобный опыт: в него девять раз стреляли в 2000 году.

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Джонни Деппа засняли с русской моделью в Лондоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами