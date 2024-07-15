50 Cent отфотошопил обложку своего альбома, приклеив лицо Трампа

Рэпер 50 Cent отредактировал обложку своего альбома «Get Rich or Die Tryin», приклеив лицо экс-президента США Дональда Трампа к своему телу. Об этом сообщает Page Six.

На обновленной обложке лицо Трампа прифотошоплено к оголенному телу рэпера. Изображение сделано так, будто герой стоит за стеклом, пробитым пулей.

Музыкант показал обложку во время субботнего концерта в Бостоне, когда исполнял песню «Many Men». Тем самым рэпер отреагировал на произошедшее накануне покушение на американского политика. Cаму композицию 50 Cent написал после того, как сам пережил подобный опыт: в него девять раз стреляли в 2000 году.

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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