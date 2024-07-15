В России призвали брать деньги с кинотеатров за показ иностранных фильмов

В России нужно принять закон, который обяжет кинотеатры платить за показ иностранных картин. С таким предложением в беседе с НСН выступил председатель ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По его словам, такая мера позволит избежать ситуаций, когда сборы неофициального проката в кинотеатрах превышают официальный. Он отметил, что подобный документ уже приняли в Белоруссии.

«Когда там поняли, что на российском контенте они выживают только зимой, а на иностранном — летом, то еще 1,5 года назад издали закон, который обязывает кинотеатры выплачивать определенные суммы за показ иностранного контента. У нас все предпосылки к данному закону уже есть. У нас уже отработана система по оплате правообладателям из недружественных стран. Осталось сделать небольшой шажок», — сказал Воронков.

В начале июля Алексей Воронков говорил, что низкие сборы картины «Майор Гром: Игра» можно объяснить тем, что в прокат она вышла не в то время — в разгар экзаменов, хотя школьники и студенты — это целевая аудитория. Он заявил, что при других обстоятельствах фильм мог стать в разы успешнее.

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