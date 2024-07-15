Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали брать деньги с кинотеатров за показ иностранных фильмов

Глава АВК Воронков: кинотеатры должны платить за показ иностранных фильмов

close
100%
Depositphotos

В России нужно принять закон, который обяжет кинотеатры платить за показ иностранных картин. С таким предложением в беседе с НСН выступил председатель ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По его словам, такая мера позволит избежать ситуаций, когда сборы неофициального проката в кинотеатрах превышают официальный. Он отметил, что подобный документ уже приняли в Белоруссии.

«Когда там поняли, что на российском контенте они выживают только зимой, а на иностранном — летом, то еще 1,5 года назад издали закон, который обязывает кинотеатры выплачивать определенные суммы за показ иностранного контента. У нас все предпосылки к данному закону уже есть. У нас уже отработана система по оплате правообладателям из недружественных стран. Осталось сделать небольшой шажок», — сказал Воронков.

В начале июля Алексей Воронков говорил, что низкие сборы картины «Майор Гром: Игра» можно объяснить тем, что в прокат она вышла не в то время — в разгар экзаменов, хотя школьники и студенты — это целевая аудитория. Он заявил, что при других обстоятельствах фильм мог стать в разы успешнее.

Ранее актер Михаил Пореченков объяснил возросший интерес к сказкам в кино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами