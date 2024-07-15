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Волочкова отреагировала на слова Джигурды о ее спасении от алкоголизма

Балерина Волочкова отвергла обвинения Джигурды в алкоголизме

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Никита Джигурда намеренно отпускает едкие замечания в адрес балерины Анастасии Волочковой из-за их ссоры. Об этом сама Волочкова рассказала НСН, комментируя слова шоумена о том, что он хотел спасти балерину от пристрастия к алкогольным напиткам.

Она также отвергла обвинения в алкоголизме. Балерина предположила, что Джигурда так поступает из-за того, что она «перестала общаться с ним». Артистка подчеркнула, что она не нуждается в том, чтобы «Джигурда от чего-то уберегал» ее.

«Если Джигурда всегда примазывался ко мне, пользовался мной для своего пиара и подставлял меня неоднократно, то он не вправе говорить мне про алкоголь. <...> Ему важно было быть рядом со мной в любых обстоятельствах, но с Джигурдой это всегда подстава, это всегда слив какой-то личной информации, это всегда стресс, от которого потом отмываешься месяцами. Поэтому хочу сказать Никите: «Пока, неудачник!», — заключила Волочкова.

Накануне Никита Джигурда заявил, что пытался спасти балерину Анастасию Волочкову от алкоголизма. Он пояснил, что его помощь заключалась в том, что он предлагал Волочковой серьезные проекты. Однако, считает шоумен, балерине «невозможно» помочь. При этом Джигурда не стал скрывать, что выпивал вместе с танцовщицей после спектаклей, поскольку «это свято».

Ранее сообщалось, что Волочкова залезла обнаженной в ледяную купель.

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