Бурунов выступил против съемок второго сезона «Слова пацана»

Актер Сергей Бурунов признался, что не видит смысла снимать второй сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его слова передает издание NEWS.ru.

«История «Слова пацана» затрагивает конкретный исторический факт, посвященный казанскому феномену, и определенный отрезок времени с 1986 по 1989 год. Дальше уже «Бригада», — заявил артист.

Бурунов заявил, что именно поэтому он не хотел бы видеть продолжение истории. В первом сезоне Бурунов сыграл отца двух главных героев — братьев Вовы Адидаса (Иван Янковский) и Марата (Рузиль Минекаев).

В феврале режиссер Жора Крыжовников признавался в интервью, что он и его команда задумывали три сезона сериала «Слово пацана». Создатели планировали посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. По словам режиссера, эти периоды разительно отличаются друг от друга.

Криминальный сериал «Слово пацана» вышел в конце 2023 года. В нем снялись Иван Янковский, Анна Пересильд, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и др. Премьера первой серии состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря.

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