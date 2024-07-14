У Тимати угнали машину

Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, рассказал об угоне одного из своих автомобилей. Об этом музыкант сообщил каналу «Москва24».

«Как только я обратился в органы, в течение часа ее нашли. Произошло задержание, вернули в целостности и сохранности», — подчеркнул Юнусов.

Музыкант уточнил, что инцидент произошел несколько месяцев назад. Тимати признался, что был удивлен быстрой работой правоохранительных органов и подытожил свой комментарий фразой: «Кому рассказываю, никто не верит».

Известно, что Юнусов обладает большой коллекцией дорогостоящих машин. В его автопарке есть внедорожники и спорткары. Среди них — Mercedes-Maybach G Landaulet, Mercedes G 4x4, Mercedes Benz SL 600, Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVelose и Mercedes-Benz 300SL. В марте 2023-го рэпер приобрел черный Lamborghini Veneno Roadster, чью стоимость оценивают в 725 миллионов рублей.

В начале июня Тимати похвастался новым мотоциклом за 3,1 млн рублей. Он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографией с мотоциклом марки Harley-Davidson Softail.

Ранее звезда «Универа» отказалась от экстремальных видов спорта из-за травмы.