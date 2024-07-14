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Милохин попросился обратно в Россию: «Просто прогуляться»

Блогер Даня Милохин заявил, что хочет прогуляться по территории своего детдома

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milokhindanya/Twitch

Блогер Даня Милохин поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет вновь побывать на территории детского дома, в котором провел много времени.

«Пустите просто прогуляться», — заявил тиктокер.

Он сопроводил публикацию скриншотами здания и территории детдома, сделанными через онлайн-панораму. Милохин подчеркнул, что прожил в этом месте 10 лет, а не был там уже 9.

Милохин воспитывался в том же детдоме в Оренбурге, что и певец Юрий Шатунов. Он признавался, что знает о своих родителях только со слов воспитательниц. Его отец — пьяница, который оставил мать одну с двумя детьми, а та не смогла взять на себя ответственность за содержание сыновей и отдала их под опеку государству.

В 13 лет мальчика вместе с родным братом забрали приемные родители. Через три года он уехал от приемной семьи учиться в Анапу, а по достижении совершеннолетия переехал в Москву.

8 сентября 2023 года Милохин прилетал в Москву после долгого пребывания в Дубае. Однако уже 11 сентября тиктокер покинул страну. Это случилось после того, как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию.

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