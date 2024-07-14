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Бывший муж Гурченко рассказал, был ли у актрисы роман с Ширвиндтом

Композитор Купервейс назвал глупостью слухи о романе Гурченко с Ширвиндтом

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Ленфильм

Пятый муж Людмилы Гурченко Константин Купервейс опроверг слухи о романе актрисы с театральным режиссером Александром Ширвиндтом. Его слова передает Prozvezd.

«Люся очень любила Ширвиндта, но разговоры о том, что у них были любовные отношения — глупость. Будь у них хоть даже мало — мальский намек на роман, она бы от меня ушла», — уверил мужчина.

Купервейс пояснил, что звезда «Карнавальной ночи» всегда уходила от своих партнеров, когда у нее начинались другие серьезные отношения. Гурченко не любила обманывать и никогда не была двуличной, отметил бывший супруг.

При этом, добавил Купервейс, артистке со многими «приписывали романы» — и с Никитой Михалковым, и с Сергеем Шакуровым. Экс-супруг вспомнил, как однажды ему позвонили со словами: «Ваша жена спит с моим мужем у меня на даче». Хотя на тот момент Гурченко была в Италии.

«Шуре [Александру Ширвиндту] тоже много кого приписывали, а он был счастлив со своей женой Натальей Николаевной, архитектором из интеллигентной семьи. <...> Шура и Туся, как он ласково называл жену, всегда весело общались между собой. Прожили они вместе почти 70 лет», — добавил Купервейс.

Ранее Ксения Бурда возмутилась слухам о романе с бывшим мужем Алсу.

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