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Итальянская певица захотела сняться в российском телешоу

Итальянская певица Марьям Танкреди изъявила желание сняться в России

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Global Look Press

Певица Марьям Танкреди призналась, что хотела бы поучаствовать в российском телешоу или музыкальном конкурсе. Ее слова передает NEWS.ru.

«Это интересное предложение», — заявила исполнительница.

Танкреди подчеркнула, что уже участвовала в одном из российских проектов, когда ей было 12 лет. Тогда исполнительница приезжала в Москву ради съемок. Сейчас 25-летняя певица хотела бы посетить Россию вновь, но уже как турист.

В 2018 году исполнительница Марьям Танкреди победила в шоу «The Voice of Italy», где ее наставником был эстрадный певец Аль Бано. В том же году артистка опубликовала свой первый сингл на лейбле Universal Music Italy. В нынешнем году Танкреди стала участницей международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024». Она также побывала на фестивале искусств «Славянский базар».

В марте итальянский певец Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) выступил в Кремле. Он признавался, что приехал с выступлением в Россию не ради политического контекста. Однако позднее концерт артиста отменили в Литве из-за его концерта на российской сцене.

Ранее Украина ввела санкции против Машкова.

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