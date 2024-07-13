Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратуру попросили проверить рэпера Кишлака на пропаганду ЛГБТ

Активист Бородин попросил прокуратуру проверить Кишлака на пропаганду ЛГБТ

close
100%
k.i.s.h.l.a.k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил письмо к Генпрокурору с просьбой проверить рэпера Максима Фисенко (Кишлака) на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По мнению Бородина, Фисенко в своем творчестве пропагандирует нетрадиционные отношения. В пример он привел названия его песен — «bisexual from the village» («бисексуал с деревни» — перевод с английского — «Газета.Ru») и «писък».

Активист потребовал проверить артиста на пропаганду ЛГБТ (ст. 6.21 КоАП РФ) и на вербовку в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ).

В конце октября 2023 года рэперов Kizaru (Олега Нечипоренко) и Кишлака обвинили в пропаганде наркотиков в интернете. В отношении Kizaru и Кишлака завели административные дела по месту их постоянной регистрации — в Санкт-Петербурге и Мурманске. Поводом для обвинения в пропаганде стали посты артистов в социальных сетях.

4 июля стало известно, что неизвестные напали на рэпера Кишлака в гримерке омского клуба «Викинг», тем самым сорвав концерт музыканта. Пятеро мужчин избили организаторов, персонал, фанатов и самого музыканта. Они также облили присутствующих перцовым баллончиком.

Ранее Мизулина заступилась за рэпера Кишлака после нападения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами