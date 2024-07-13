Прокуратуру попросили проверить рэпера Кишлака на пропаганду ЛГБТ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил письмо к Генпрокурору с просьбой проверить рэпера Максима Фисенко (Кишлака) на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По мнению Бородина, Фисенко в своем творчестве пропагандирует нетрадиционные отношения. В пример он привел названия его песен — «bisexual from the village» («бисексуал с деревни» — перевод с английского — «Газета.Ru») и «писък».

Активист потребовал проверить артиста на пропаганду ЛГБТ (ст. 6.21 КоАП РФ) и на вербовку в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ).

В конце октября 2023 года рэперов Kizaru (Олега Нечипоренко) и Кишлака обвинили в пропаганде наркотиков в интернете. В отношении Kizaru и Кишлака завели административные дела по месту их постоянной регистрации — в Санкт-Петербурге и Мурманске. Поводом для обвинения в пропаганде стали посты артистов в социальных сетях.

4 июля стало известно, что неизвестные напали на рэпера Кишлака в гримерке омского клуба «Викинг», тем самым сорвав концерт музыканта. Пятеро мужчин избили организаторов, персонал, фанатов и самого музыканта. Они также облили присутствующих перцовым баллончиком.

Ранее Мизулина заступилась за рэпера Кишлака после нападения.