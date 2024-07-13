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Анатолий Цой сделал операцию

Певец Анатолий Цой признался, что восстанавливается после операции

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Владимир Песня/РИА Новости

Певец и телеведущий Анатолий Цой сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ему сделали операцию.

Цой не раскрыл подробности хирургического вмешательства. Артист уточнил, что очень быстро восстанавливается после операции. Певец вышел на работу. Он поблагодарил поклонников за поддержку и переживания.

Анатолий Цой стал известен после участия в группе «MBAND». В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру. В том же году он принял участие в первом сезоне шоу «Маска», где стал победителем. Он выступал в образе Льва. Артист также участвовал в таких телевизионных проектах, как «Фактор страха», «X Factor», «Конфетка». Певец заявлял, что участие в группе MBAND подарило ему «билет в большой шоу-бизнес».

В марте 2024-го Цой признался, что доволен своим заработком после ухода из группы MBAND. Исполнитель отметил, что в последнее время много работает. Он занимается предпринимательством и ведет бизнес как в России, так и за рубежом. Благодаря успеху его предприятий артист может «спокойно сосредоточиться» на своем творчестве.

Ранее Яне Кошкиной сделали срочную операцию.

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