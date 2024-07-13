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Волочкова заступилась за Решетову на фоне скандала с разводом Алсу

Балерина Волочкова заявила, что не осуждает Решетову за возможный роман с бывшим мужем Алсу

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с Voice, что не осуждает модель Анастасию Решетову за возможный роман с бывшим мужем Алсу, бизнесменом Яном Абрамовым.

Волочкова призналась, что не знает Решетову, однако она никого не осуждает. По словам артистки, мы сейчас живем в «напряженном мире», поэтому нужно радоваться, сохранять позитив. Она высказалась матом о тех, кто распространяет негатив и слухи.

«Нас всех могут критиковать, но судьи-то кто? Кто эти люди?» — возмутилась балерина.

Волочкова не видит смысла обсуждать и осуждать Решетову, даже если у нее правда отношения с Абрамовым.

«Мужчина — это не коза на веревке, которую можно отвести или привести. Мы все свободные люди. А хейтом и обсуждением занимаются люди, которые лишены любви», — заявила артистка.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены мужа.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа, предпринимателя Яна Абрамова, с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Ранее Ксения Бурда возмутилась слухам о романе с бывшим мужем Алсу.

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