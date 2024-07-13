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Звезда «Универа» отказалась от экстремальных видов спорта из-за травмы

Актриса Молоховская призналась, что отказалась от кайтсерфинга после травмы

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Саша Илюшина

Актриса Екатерина Молоховская призналась в беседе с «Пятым каналом», что раньше любила экстремальные виды спорта.

Молоховская перестала заниматься экстремальными видами спорта после травмы. Она порвала крестообразную связку во время кайтсерфинга.

«На съемках я упала с лошади, надорвала крестообразную связку, и после этого я продала все свои кайты. И после этого поняла, что больше этим заниматься, к сожалению, не буду. Теперь только смотрю», — рассказала артистка.

Екатерина Молоховская известна по роли Варвары, девушки Майкла, в проекте «Универ. Новая общага». В ее фильмографии более 50 ролей. Она сыграла в таких проектах, как «Зона комфорта», «Трудные подростки», «Высшая мера», «Молодежка», «Грач».

В конце мая телеканал ТНТ анонсировал перезапуск сериала «Универ» с новыми актерами. Сюжет сконцентрируется на пяти первокурсниках из общежития МВГУ. В главных ролях будут молодые актеры Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова и Кирилл Мешалкин.

В проекте также поучаствует звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив, а к своим ролям вернутся Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц и Виталий Гогунский.

Ранее Самбурская потратила полмиллиона рублей на песню.

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