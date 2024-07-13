Суд в США прекратил дело против актера Алека Болдуина

В США суд прекратил уголовное дело против актера Алека Болдуина по обвинению в убийстве по неосторожности оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Подробности приводит CBS News.

Судья Мэри Марлоу Соммер посчитала, что в деле были допущены существенные нарушения, связанные с вещдоками. Сообщается также, что Эрлинда Джонсон, одна из двух прокуроров, ведущих процесс, подала в отставку.

Во время съемок вестерна в 2021 году, где участвовал Алек Болдуин, который также являлся одним из продюсеров, произошел инцидент со стрельбой из оружия, заряженного боевыми, а не пустыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Соуса был выписан из больницы через несколько часов, но оператору не удалось спасти жизнь.

До этого сообщалось, что суд присяжных признал виновной Ханну Гутьеррес-Рид виновной в трагичном инциденте во время съемок фильма «Ржавчина». Она была специалистом по оружию на съемочной площадке.

Ранее Болдуин выбил из рук телефон активистки в кафе.