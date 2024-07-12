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Звезда «Универа» рассказала о любви к необычному досугу

Актриса Молоховская рассказала о любви к экстремальному спорту

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Саша Илюшина

Российская актриса Екатерина Молоховская, наиболее известная по сериалу «Универ», заявила, что всегда любила экстремальные виды спорта. В беседе с «Пятым каналом» она рассказала, что занималась кайтсерфингом, что привело к физической травме.

«Я любила экстремальные виды спорта до тех пор, пока не порвала крестообразную связку», — сообщила актриса.

Особенно Молоховская отметила увлечение кайтсерфингом – это катание по водной поверхности с помощью троса, прикрепленного к воздушному змею. Помимо этого, к любимым видам досуга актриса отнесла верховую езду – по ее словам, прекратить тренировки пришлось после падения с лошади, которое привело к травме.

Также звезда призналась, что испытывает особую любовь к путешествиям – в юности она успела побывать в разных странах. Она добавила, что после многочисленных приключений относится к здоровью с большим вниманием, чем раньше.

До этого Молоховская в интервью «Газете.Ru» рассказала, как стала актрисой, зачем получила профессию психолога и раскрыла, кого сейчас консультирует.

Ранее Алсу объяснила, почему не участвует в экстремальных шоу.

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