Певица Зара: «Нужно петь песни военных лет, чтобы их знали дети»

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Певица Зара заявила, что нужно петь композиции времен Великой Отечественной войны и переиздавать произведения советских писателей, чтобы «история прадедов не переписывалась». Ее слова передает NEWS.ru.

«Например, Василия Быкова, который родом из Витебска. Великий белорусский писатель, который писал о Великой Отечественной войне. Нужно петь песни военных лет, чтобы их знали наши дети», — заявила артистка.

Исполнительница подчеркнула, что этим вопросом «важно» заниматься. Своим мнением певица поделилась на пресс-конференции круглого стола «Союзное государство — общая духовность и пространство возможностей».

Недавно в Союз кинематографистов России поступило письмо от министерства просвещения РФ, в котором предлагалось переснять советские фильмы «в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма».

В список вошли 30 фильмов, включая «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Как закалялась сталь» Николая Мащенко, «Война и мир» и «Судьба человека» Сергея Бондарчука. Минпросвещения также составило подборку произведений русской литературы, которые можно экранизировать.

Ранее Дмитрий Колдун рассказал, какой советский фильм нужно переснять.