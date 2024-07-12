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Умерла ушедшая в монастырь советская актриса Любовь Стриженова

РИА Новости: ушедшая в монастырь актриса Любовь Стриженова умерла от инсульта

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Валентин Мастюков/ТАСС

Известная советская актриса Любовь Стриженова, которая более 15 лет назад ушла в монастырь в Чувашии и приняла постриг под именем Иудифь, умерла от инсульта. Об этом сообщили РИА Новости в монастыре.

Актрисе-монахине было 82 года. Как рассказали корреспонденту в монастыре, Стриженова последние 15,5 года жила в женском подворье преподобного Вассиана при Свято-Троицком мужском монастыре в городе Алатыре.

По словам инокини Марии, монахиня Иудифь была добродушной, улыбающейся и в основном в хорошем расположении духа. Также она рассказала, что отпевание монахини Иудифи пройдет в воскресенье, 14 июля. «У нас есть скит при монастыре, там кладбище и там хоронят», — пояснила Мария.

Любовь Васильевна родилась 6 августа 1940 года. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ. По окончании Школы-студии МХАТ с 1963 года служила актрисой МХАТа, снималась в кино. Работала на Всесоюзном радио, где вела передачу «Взрослым о детях».

Актриса в 2008 году ушла в Киево-Николаевский женский монастырь. Она приняла постриг с именем Иудифь. Сын артистки кинорежиссер Александр Стриженов рассказывал, что семья с пониманием отнеслась к ее решению, не пытаясь переубедить.

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