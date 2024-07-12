Солист группы «Иванушки International» раскрыл причину расставания с Жанной Фриске

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал, что расстался с певицей Жанной Фриске спустя несколько месяцев отношений. Этим музыкант поделился в документальном фильме от МУЗ-ТВ, опубликованном на YouTube.

«Закрутились гастроли, съемки. Поэтому двум артистам очень сложно вдвоем существовать в одном пространстве. В нашем шоу-бизнесе есть пары, которые много лет вместе, но у нас не получилось», — поделился исполнитель.

По словам Андреева, после расставания бывшие возлюбленные перестали контактировать друг с другом.

Личная жизнь Фриске всегда была под пристальным наблюдением журналистов. В разные годы певице приписывали романы с хоккеистом Александром Овечкиным, футболистом Кахой Каладзе, актером Дмитрием Дюжевым и олигархом Сулейманом Керимовым.

В 2011 году Фриске познакомилась с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Через два года в одной из клиник Майами на свет появился их сын Платон.

Фриске не стало 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. 8 июля исполнительнице могло бы исполниться 50 лет.

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