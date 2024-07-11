В Москве пройдет фестиваль «Театральный бульвар» с сотней постановок

На центральных бульварах Москвы впервые пройдет масштабный фестиваль «Театральный бульвар». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе.

В течение 28 дней на 7 площадках пройдут более 100 постановок, в которых задействованы более 1000 актеров. На бульвары Москвы со своими спектаклями выйдут труппы легендарных театров страны: «Современник», «Ленком Марка Захарова», «Мастерская Петра Фоменко», Театр на Малой Бронной и другие. В программе также запланированы театрализованные шоу, импровизации, цирковые представления, театральные эксперименты. Все площадки будут поделены по темам и жанрам.

«Перед нами стоит важная цель — продемонстрировать москвичам, что культура и культурные события сегодня — это то, к чему может прикоснуться каждый. Знакомство с театрами, спектаклями, режиссерами и артистами прямо на улицах города, в открытом пространстве, где сценой становятся улицы, а участниками действа — сами люди — для нас это смелый эксперимент», — сообщил Министр Правительства Москвы Алексей Фурсин.

Фестивальные площадки будут работать ежедневно: с понедельника по пятницу с 17:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 17:00 до 21:00. В будние дни зрители смогут посетить открытые репетиции, мастер-классы и творческие лаборатории, по выходным на сценах будут показаны спектакли.

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