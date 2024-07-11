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Татьяна Тарасова заступилась за Пугачеву после просьб признать ее иноагентом

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что Пугачева украсила ее жизнь своим талантом

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась в беседе со sport24.ru за певицу Аллу Пугачеву после требований депутата Госдумы Алексея Журавлева признать ее иностранным агентом.

«Наша Госдума сама бы послушала, что и как они говорят. Кем бы Аллу ни объявляли, она для нас, для людей, живущих в этой стране, останется на всю нашу жизнь неповторимой и прекрасной певицей, замечательной актрисой и чудесным человеком!» — заявила спортсменка.

Тарасова назвала Пугачеву выдающимся и талантливейшим человеком и своей подругой. Она призналась, что талант артистки украсил ее жизнь. Она пожелала певице здоровья, а ее детям – прекрасной жизни. Тренер уверена, что Примадонна представляет Россию с большим достоинством.

9 июля Пугачева опубликовала пост в соцсетях, в котором высказалась об обстреле детской больницы в Киеве.

«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала исполнительница.

Она сопроводила публикацию фотографией с окровавленным ребенком на руках у женщины.

Депутат Алексей Журавлев заявил, что Пугачевой грозит уголовное наказание на срок до пяти лет лишения свободы, если в ее постах будет выявлена дискредитация Вооруженных сил России. Депутат также просил признать Примадонну иноагентом.

Ранее Отар Кушанашвили рассказал о звонках Пугачевой в больницу.

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