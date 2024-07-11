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В суд поступило дело об убийстве Игоря Талькова

Суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Шляфмана

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Н. Синицына/РИА Новости

Петроградский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Шляфмана, которого заочно обвинили в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщает ТАСС.

Шляфмана обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство»), п. «д» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство, совершенное опасным для жизни людей способом»). Материалы дела уже переданы судье.

В июне 2024 года завершилось дело об убийстве певца Игоря Талькова, завершено спустя 33 года после его смерти.

Талькова застрелили 6 октября 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в Петербурге: по версии следствия, Шляфман поспорил с охраной певицы Азизы Игорем Малаховым из-за очередности выступления артистов и попытался застрелить оппонента, но попал в Талькова.

Следствием было установлено, что в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта Шляфман причинил смертельное ранение Талькову при попытке застрелить из револьвера.

Ранее в семье Талькова рассказали о конфликте певца с Пугачевой.

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