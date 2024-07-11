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Даня Милохин проиграл дело об авторских правах на 400 тысяч рублей

Суд взыскал с блогера Дани Милохина 400 тысяч рублей за нарушение авторских прав

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Центральный районный суд города Оренбурга взыскал с блогера Дани Милохина компенсацию за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Telegram-канал суда.

Речь идет о видео Милохина, опубликованное в 2020 году, в котором звучит отрывок из песни Олега Лихачева «Владимир Путин молодец!». Лихачев подал иск на блогера из-за публикации ролика с композицией без его согласия. Суд встал на сторону истца.

Милохин должен выплатить Лихачеву 400 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права на музыкальное произведение. Также суд обязал блогера прекратить использование в своей деятельности указанную композицию без получения на это разрешения в установленном законом порядке.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

В конце мая сообщалось, что Милохин планирует прилететь в Москву летом нынешнего года. На одном из своих последних стримов тиктокер также завернулся в российский флаг и признался, что будет выходить с отечественным триколором перед каждым боем.

Ранее Милохину поставили синяк под глазом.

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