Умер актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори

Сыгравший мальчика Брайана Таннера в сериале «Альф» американский актер Бенджи Грегори скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщает издание Deadline.

По данным портала TMZ, тело актера нашли в его машине на парковке в городе Пеория в штате Аризона. В автомобиле также обнаружили его мертвую собаку.

Сестра актера рассказала, что Грегори страдал от депрессии и биполярного расстройства, а также имел расстройство сна, которое часто не давало ему спать по несколько дней.

В конце 1980-х Грегори сыграл в комедийном сериале «Альф». Актер исполнил роль одного из двух детей семьи Таннеров, лучшего друга инопланетянина Альфа. Артист также сыграл в сериалах «Сумеречная зона» и «Команда А». Кроме того, Грегори снимался в рекламных роликах для McDonald's и других компаний.

Ранее умер сыгравший менеджера Девейни в «Телохранителе» актер Билл Коббс.