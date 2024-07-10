Ведущая «АБВГДейки» раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Татьяна Черняева заявила в беседе с aif.ru, что получает заслуженную и достойную пенсию.

Черняева призналась, что сумма ежемесячных выплат от государства составляет 63 тысячи рублей. Она уточнила, что проработала на телевидении 60 лет. Телеведущая уточнила, что живет не только на свою пенсию.

«Плюс я еще работаю, пишу заметки, письма, знаю, как редактировать, езжу на фестивали. В общем, у меня все хорошо», — поделилась телеведущая.

Татьяна Черняева стала телеведущей детской программы «АБВГДейка» в 1975 году. Позже она стала продюсером и художественным руководителем передачи. В 2005-м она удостоилась звания заслуженного работника культуры России, а в 2007-м стала членом Академии российского телевидения. Помимо работы на ТВ, Черняева занималась вопросами педагогики.

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