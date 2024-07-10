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Ведущая «АБВГДейки» раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Татьяна Черняева сообщила, что получает пенсию в 63 тысячи рублей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Телеведущая Татьяна Черняева заявила в беседе с aif.ru, что получает заслуженную и достойную пенсию.

Черняева призналась, что сумма ежемесячных выплат от государства составляет 63 тысячи рублей. Она уточнила, что проработала на телевидении 60 лет. Телеведущая уточнила, что живет не только на свою пенсию.

«Плюс я еще работаю, пишу заметки, письма, знаю, как редактировать, езжу на фестивали. В общем, у меня все хорошо», — поделилась телеведущая.

Татьяна Черняева стала телеведущей детской программы «АБВГДейка» в 1975 году. Позже она стала продюсером и художественным руководителем передачи. В 2005-м она удостоилась звания заслуженного работника культуры России, а в 2007-м стала членом Академии российского телевидения. Помимо работы на ТВ, Черняева занималась вопросами педагогики.

8 июля певица Вика Цыганова призналась, что ее пенсия составляет 10 тысяч 600 рублей. Артистка призналась, что таких выплат хватает, чтобы закрасить седину в салоне красоты.

Цыганова рассказала, что не получает надбавку от мэра Москвы, поскольку живет не в столице, а в Подмосковье.

Ранее Григорий Лепс заявил, что ему достаточно 100 млн рублей в год при выходе на пенсию.

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