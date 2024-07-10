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Продюсер заявил, что у Меладзе есть лоббист в России

Продюсер Рудченко заявил, что не верит в возвращение Меладзе в Россию

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко признался в беседе с изданием «Абзац», что не верит в возвращение певца Валерия Меладзе в Россию.

Рудченко считает, что в России у Меладзе есть специальный человек, лоббист, который продвигает интересы артиста и планирует его вернуть в шоу-бизнес. Однако музыкальный критик усомнился, что российская аудитория примет исполнителя.

«Но, судя по настроениям общества и по тому, как Валерий себя повел, я не вижу возможности для его возвращения в Россию. За концерты платят рублем зрители. На чём он собирается зарабатывать здесь, непонятно», — заявил продюсер.

По мнению Рудченко, Меладзе может извиниться перед публикой с помощью выступления у российских фронтовиков.

10 июля в окружении Меладзе заявили в беседе с Telegram-каналом Mash, что артист пообещал вернуться в Россию.

Mash заявлял, что Меладзе также «открестился» от поддержки ВСУ. Его обвиняли в поддержке украинской армии после концерта в Дубае. Поводом стало видео, на котором певец, предположительно, продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!». Исполнитель уверил близких, что его слова — «дело рук провокаторов».

Ранее Меладзе сделал пожертвование на лечение Отара Кушанашвили.

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