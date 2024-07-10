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Газманов раскрыл свой райдер

Певец Газманов признался, что в его райдере есть велосипед

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oleggazmanov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Олег Газманов рассказал, что включил велосипед в свой райдер на концерте в Белорусcии. Его слова передает mk.ru.

«Много раз здесь ездил, когда раньше приезжал на «Славянский базар в Витебске» — тут очень красивые места. В последнее время все изменилось в лучшую сторону», — подчеркнул исполнитель.

Газманов отметил, что ему удалось спокойно покататься по улицам Витебска. Артист надел очки и кепку, чтобы остаться незамеченным. При этом, добавил Газманов, даже узнавшие его поклонники не смогли сделать с ним фото, потому что он «пролетал» мимо людей на скорости.

Певец также признался, что его расстроили в местном отеле. Он прилетел в Белоруссию ради драников, а оказалось, что там, где он остановился, их не готовят. Газманов назвал произошедшее безобразием.

Недавно Газманов опубликовал в своем Telegram-канале клип на песню «Русский мир», призвав поклонников выкладывать ролик на заблокировавший его канал YouTube. Он охарактеризовал это как «российский залп по недругам».

4 июля стало известно, что YouTube заблокировал каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и Вячеслава Манучарова.

Ранее сообщалось, что Меладзе планирует вернуться в Россию.

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