Газманов раскрыл свой райдер

Певец Олег Газманов рассказал, что включил велосипед в свой райдер на концерте в Белорусcии. Его слова передает mk.ru.

«Много раз здесь ездил, когда раньше приезжал на «Славянский базар в Витебске» — тут очень красивые места. В последнее время все изменилось в лучшую сторону», — подчеркнул исполнитель.

Газманов отметил, что ему удалось спокойно покататься по улицам Витебска. Артист надел очки и кепку, чтобы остаться незамеченным. При этом, добавил Газманов, даже узнавшие его поклонники не смогли сделать с ним фото, потому что он «пролетал» мимо людей на скорости.

Певец также признался, что его расстроили в местном отеле. Он прилетел в Белоруссию ради драников, а оказалось, что там, где он остановился, их не готовят. Газманов назвал произошедшее безобразием.

Недавно Газманов опубликовал в своем Telegram-канале клип на песню «Русский мир», призвав поклонников выкладывать ролик на заблокировавший его канал YouTube. Он охарактеризовал это как «российский залп по недругам».

4 июля стало известно, что YouTube заблокировал каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и Вячеслава Манучарова.

Ранее сообщалось, что Меладзе планирует вернуться в Россию.