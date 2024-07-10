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Татьяну Лазареву хотят заочно арестовать в России

Следствие просит заочно арестовать Татьяну Лазареву по делу об оправдании терроризма

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Следствие просит заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

В мае в отношении Лазаревой возбудили дело по статье о публичной пропаганде терроризма с использованием интернета. Ей грозит до семи лет колонии. Поводом для заведения дела стало интервью, которое Лазарева дала в августе 2023 года. В нем телеведущая назвала оправданными атаки украинских беспилотников на Москву.

22 июля 2022 года министерство юстиции РФ включило Лазареву в реестр иностранных агентов. С того момента телеведущую неоднократно штрафовали за отсутствие в ее социальных сетях маркировки иностранного агента.

13 июня текущего года стало известно, что российское министерство внутренних дел объявило ее в розыск. Как писало агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Лазареву ищут по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. В конце июня сообщалось, что против Лазаревой могут возбудить третье уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

Ранее сообщалось, что Меладзе планирует вернуться в Россию.

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