Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько стоит обучение невесты Лепса за рубежом

КП: стоимость обучения невесты Лепса в Лондоне составляет 2 млн рублей в год

close
100%
Global Look Press/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Возлюбленная певца Григория Лепса, Аврора Киба поступила в Лондонский колледж моды, стоимость обучения в котором составляет порядка 2 млн рублей в год. Об этом сообщает kp.ru.

Издание отмечает, что за рубежом планируют учиться еще несколько знаменитых абитуриентов. Сын Юрия Шатунова, Дэннис, поступает в университет прикладных наук на специальность «Проектирование и управление авиационными системами для пилотов коммерческих авиакомпаний». 18-летний наследник солиста «Ласкового мая» будет учиться бесплатно, поскольку является гражданином Германии.

Кроме того, диплом бакалавра королевской академии музыки в Лондоне получила дочь Александра Малинина, Устинья. Девушка продолжит обучение в магистратуре, чтобы стать оперной певицей. Как подчеркивает kp.ru, обучение в этом вузе стоит 2 млн 258 тыс. рублей.

В конце июня стало известно, что Аврора Киба окончила Московскую экономическую школу. В социальных сетях девушка рассказывала, что ей уже вручили диплом российского образца, а в сентябре она получит международный. До этого отмечалось, что Лепс не будет сопровождать избранницу за границей, он останется в России.

Ранее стало известно, где планирует учиться дочь Александра Абдулова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами