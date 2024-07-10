Стало известно, сколько стоит обучение невесты Лепса за рубежом

Возлюбленная певца Григория Лепса, Аврора Киба поступила в Лондонский колледж моды, стоимость обучения в котором составляет порядка 2 млн рублей в год. Об этом сообщает kp.ru.

Издание отмечает, что за рубежом планируют учиться еще несколько знаменитых абитуриентов. Сын Юрия Шатунова, Дэннис, поступает в университет прикладных наук на специальность «Проектирование и управление авиационными системами для пилотов коммерческих авиакомпаний». 18-летний наследник солиста «Ласкового мая» будет учиться бесплатно, поскольку является гражданином Германии.

Кроме того, диплом бакалавра королевской академии музыки в Лондоне получила дочь Александра Малинина, Устинья. Девушка продолжит обучение в магистратуре, чтобы стать оперной певицей. Как подчеркивает kp.ru, обучение в этом вузе стоит 2 млн 258 тыс. рублей.

В конце июня стало известно, что Аврора Киба окончила Московскую экономическую школу. В социальных сетях девушка рассказывала, что ей уже вручили диплом российского образца, а в сентябре она получит международный. До этого отмечалось, что Лепс не будет сопровождать избранницу за границей, он останется в России.

Ранее стало известно, где планирует учиться дочь Александра Абдулова.