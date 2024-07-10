Жена Хайдарова едва не потеряла ребенка из-за стресса

Супруга хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что три раза лежала на сохранении во время третьей беременности.

«И я чуть не потеряла ребенка из-за сильного стресса. В последний раз было на грани», — призналась женщина.

Она подчеркнула, что, несмотря на проблемы во время беременности, смогла выносить и родить ребенка в срок.

О том, что Сильваши родила, стало известно 19 июня. Пол ребенка неизвестен: лицо малыша пластический хирург скрыл от подписчиков эмодзи.

Хайдаров и Сильваши узаконили свои отношения в декабре 2021 года. Через год у возлюбленных родилась дочь Амира. Также у Сильваши есть дочь София от предыдущего брака.

В апреле 2024 года у Сильваши едва не начались преждевременные роды. Бизнесвумен удалось избежать преждевременных родов благодаря врачам. Она отмечала, что третья беременность оказалась для нее самой сложной. Незадолго до этого 34-летняя Сильваши уже попадала в больницу на фоне сильного стресса из-за проблем с клиникой Хайдарова. Тогда суд приостановил работу «Ай Кью Пластик» (IQ Plastique).

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