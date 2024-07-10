Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песни поддерживающих ВСУ исполнителей хотят удалить из «Яндекс Музыки»

Депутат Спиридонов: песни выступающих за ВСУ нужно удалить из «Яндекс Музыки»

close
100%
Яндекс Музыка

Из «Яндекс Музыки» следует удалить композиции, авторы которых поддерживают Вооруженные силы Украины. Соответствующее предложение депутат Госдумы Александр Спиридонов направил гендиректору ресурса, передает RT со ссылкой на копию обращения.

В качестве примера исполнителей, которые поддерживают ВСУ и дискредитируют российские Вооруженные силы депутат назвал Веру Брежневу, Светлану Лободу. Руководство ресурса парламентарий призвал принять меры и удалить связанные с этими артистами материалы.

До этого глава «Русской медиагруппы» (РМГ) и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что украинские артисты после начала СВО показали больше патриотизма, чем российские, и призвал брать с них пример. По его словам, они с первых дней спецоперации начали переводить деньги на счета ВСУ, организовывать благотворительные сборы, отправлять гуманитарную помощь, а в России на помощь армии пришли единицы.

Ранее Светлану Лободу раскритиковали за клип в цветах российского флага.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами