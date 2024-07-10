Песни поддерживающих ВСУ исполнителей хотят удалить из «Яндекс Музыки»

Из «Яндекс Музыки» следует удалить композиции, авторы которых поддерживают Вооруженные силы Украины. Соответствующее предложение депутат Госдумы Александр Спиридонов направил гендиректору ресурса, передает RT со ссылкой на копию обращения.

В качестве примера исполнителей, которые поддерживают ВСУ и дискредитируют российские Вооруженные силы депутат назвал Веру Брежневу, Светлану Лободу. Руководство ресурса парламентарий призвал принять меры и удалить связанные с этими артистами материалы.

До этого глава «Русской медиагруппы» (РМГ) и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что украинские артисты после начала СВО показали больше патриотизма, чем российские, и призвал брать с них пример. По его словам, они с первых дней спецоперации начали переводить деньги на счета ВСУ, организовывать благотворительные сборы, отправлять гуманитарную помощь, а в России на помощь армии пришли единицы.

Ранее Светлану Лободу раскритиковали за клип в цветах российского флага.