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Меладзе планирует вернуться в Россию

Mash: осудивший СВО певец Валерий Меладзе планирует вернуться в Россию

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец Валерий Меладзе пообещал, что вернется в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник из окружения артиста.

Недавно исполнитель, по данным канала, навещал родных в РФ. Во время беседы с ними Меладзе признался, что скучает по концертам и России в целом, поскольку прожил в стране много лет.

Mash заявляет, что Меладзе также «открестился» от поддержки ВСУ. Его обвиняли в поддержке украинской армии после концерта в Дубае. Поводом стало видео, на котором певец, предположительно, продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!». Исполнитель уверил близких, что его слова — «дело рук провокаторов».

Сейчас Меладзе живет в Испании. Он приезжал в Россию также для того, чтобы побывать на дне рождения своего друга Отара Кушанашвили, которому 22 июня исполнилось 54 года. 19 июня Меладзе еще был в Москве, подчеркивает Mash. Празднество не состоялось, поскольку Кушанашвили госпитализировали.

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