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Квартиру Дианы Гурцкаи обстреляли в Москве

МК: сосед обстрелял квартиру певицы Дианы Гурцкаи в центре Москвы

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Наталья Логинова/Global Look Press

Сосед обстрелял из пневматического оружия квартиру эстрадной певицы Дианы Гурцкаи в центре Москвы. Об этом сообщает mk.ru.

Пострадавших нет. После инцидента исполнительница подала заявление в ОМВД по району Хамовники. Правоохранительные органы уже установили личность стрелка. Им оказался житель соседнего дома.

Издание отмечает, что стрельба велась по дому Гурцкаи в Ружейном переулке. Предположительно, сосед не собирался намеренно обстреливать квартиру знаменитости, а вел огонь не прицельно и попал случайно.

В начале июля Диана Гурцкая показала своего повзрослевшего сына. Артистка поздравила Константина с 17-летием и поделилась редким фото с подростком в соцсетях. Она сопроводила пост фразой: «Твой папа видит, каким человеком ты растешь».

Гурцкая родила сына от Петра Кучеренко, который на тот момент занимал пост заместителя министра науки и высшего образования России. Мужчины не стало 20 мая 2023 года. Ему стало плохо в самолете. Врачи заявили, что у Кучеренко была сердечная недостаточность.

Ранее стало известно о возвращении на сцену Андрея Губина.

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